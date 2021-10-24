中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城10月錄15宗成交，已超上月全月成交量，實用均呎約21066元水平，屋苑周末錄得1宗成交，位於太古城寶安閣低層F室，實用面積583方呎，2房間隔，叫價約1300萬元，議價後連租約以1260萬元將單位易手，實呎21612元，屬市價水平。單位租約為2.4萬元，買家料可享約2.3厘租金回報。原業主2017年10月以978萬元買入，持貨4年，帳面獲利282萬元或近三成。

另美聯分行統計，周末十大屋苑共錄12宗成交，較上周末11宗約9.1%，維持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，一手新盤攻勢不斷，剛於上週五開價的日出康城全新盤「海茵莊園」，火速錄得約2千票，反應踴躍，而周末展開次輪銷售的火炭大型新盤星凱．堤岸繼續熱賣，加上多個貨尾新盤亦見承接力，突顯置業剛需強勁。由於樓市氣氛顯著升溫，二手承接力亦見活躍，他認為，隨着未來再有多個新盤部署登場，料刺激購買力進一步釋放。