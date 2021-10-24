一手盤熱賣 十大屋苑周末11宗7周新高
文章日期：2021年10月24日 18:42
新一份施政報告公布後新盤氣氛轉趨熾熱，十大屋苑二手交投亦見回升。中原地產統計，十大屋苑周末錄11宗成交，不但較上周末升3宗或37.5%，亦為7周新高，並自上月中後重返雙位數水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告公布後，市場氣氛持續正面，後市轉明朗，增加買家入市信心，睇樓氣氛活躍。新盤周末銷情理想，部份向隅客亦開始回流二手，整體市場氣氛逐漸上升，將軍澳新盤亦如箭在弦，料屆時亦會帶動市況進一步升溫。
中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城10月錄15宗成交，已超上月全月成交量，實用均呎約21066元水平，屋苑周末錄得1宗成交，位於太古城寶安閣低層F室，實用面積583方呎，2房間隔，叫價約1300萬元，議價後連租約以1260萬元將單位易手，實呎21612元，屬市價水平。單位租約為2.4萬元，買家料可享約2.3厘租金回報。原業主2017年10月以978萬元買入，持貨4年，帳面獲利282萬元或近三成。
另美聯分行統計，周末十大屋苑共錄12宗成交，較上周末11宗約9.1%，維持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，一手新盤攻勢不斷，剛於上週五開價的日出康城全新盤「海茵莊園」，火速錄得約2千票，反應踴躍，而周末展開次輪銷售的火炭大型新盤星凱．堤岸繼續熱賣，加上多個貨尾新盤亦見承接力，突顯置業剛需強勁。由於樓市氣氛顯著升溫，二手承接力亦見活躍，他認為，隨着未來再有多個新盤部署登場，料刺激購買力進一步釋放。
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