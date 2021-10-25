與此同時，九建亦夥同中原按揭及中原地產推介置業按揭優惠；中原按揭董事總經理王美鳳指出，今次推出海茵莊園置抵按揭優惠，全期按息為H加1.3厘，以10月平均1個月拆息(截至10月25日)0.06%計，即實際息率低至1.36厘，現金回贈1.4%，亦兼享與按息一致之高存息戶口，按揭成數9成，按揭期長達30年。

中原地產陳中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自施政報告公布後，後市轉趨明朗，買家重拾置業信心，若海茵莊園能趕及於本月底開售，料本月一手成交有機會達到2,500宗，有望創近1年按月新高，打破2020年11月2183宗一手登記量。

另外，經絡按揭表示，海茵莊園買家如選擇特約銀行、金融機構，最高可承造九成按揭；按息全期H加1.3%，上限為P減2.75%(P以5.25%計、即實際利率約2.5%)，另加回贈1.4%，還款年期最長30年。