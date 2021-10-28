由於分層及洋房面積均較緹山更大，湯耀宗表示，相信項目價錢會較緹山高；另同系黃竹坑揚海，9月推出迄今累售456伙，套現約109億元，稍後推售新一批單位。

另緹山上載新銷售安排，在11月1日至12月31日推出2伙連花園特色戶招標 ，包括2座地下A、B室，實用面積分別1724方呎及1656方呎，屬3套房設計。嘉里銷售及市場策劃副總裁盧子豪補充，兩伙單位將連車位出售，招標指引價7488萬元、及7188萬元，實呎分別43434元及43406元；單位連120萬元裝修，如B室買家不須自行裝修即可扣減120萬元回贈。另項目推出738天即約2年成交期付款，買家付2成樓價即可先入住，最高可獲7%樓價回贈。計及上述兩項回贈，B室單位指引價為6564.84萬元，實呎39643元。