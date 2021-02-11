洪水橋新盤#LYOS 205呎折實346萬起 實呎1.55萬貴區內二手三成
文章日期：2021年10月28日 16:13
長實（1113）洪水橋#LYOS，為新一份施政報告公布北部都會區大計後首個區內開價新盤，剛公布首張價單，涉及88伙，涵蓋開放式至兩房戶型及連花園特色戶，折實均呎15503元，較鄰近項目、樓齡約10年的尚城現時二手呎價約1.2萬元高約三成。項目一個實用205方呎開放式戶，折實345.8萬元入場，實呎16868元。項目售樓處設於紅磡置富都會9樓，發展商將於周五下午2時起收票及開放示範單位予公眾參觀。
#LYOS 位於洪水橋洪元路2號，全盤提供341伙，預計關鍵日期為2023年9月30日，樓花期長近2年。首批單位價單售價由397.5萬至862.2萬元，價單實呎由15660元至21658元。發展商提供最高13%折扣，折實價由345.8萬至750.1萬元，折實實呎由13624元至18842元。
趙國雄形容開價為「北都好靚價」
首批88伙中，入場單位為1A座2樓H室，實用205方呎，開放式間隔，折實價345.8萬元，呎價16868元；1房入場單位為1A座1樓K室，實用282方呎，折實價439.4萬元，實呎15582元。至於2房入場單位為1A座1樓D室，2房間隔，實用447方呎，折實價619.9萬元，實呎13868元。
長實執行董事趙國雄形容開價為「北都好靚價」，由於是「北都」首個樓盤，沒有太多資料參考，主要跟隨市價。長實高級營業經理楊桂玲表示，首張價單涵蓋包括特色戶等各種戶型，希望買家買到心頭好，至於「層層疊趣」3房1套複式單位將以招標形式推出。
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