#LYOS 位於洪水橋洪元路2號，全盤提供341伙，預計關鍵日期為2023年9月30日，樓花期長近2年。首批單位價單售價由397.5萬至862.2萬元，價單實呎由15660元至21658元。發展商提供最高13%折扣，折實價由345.8萬至750.1萬元，折實實呎由13624元至18842元。

趙國雄形容開價為「北都好靚價」

首批88伙中，入場單位為1A座2樓H室，實用205方呎，開放式間隔，折實價345.8萬元，呎價16868元；1房入場單位為1A座1樓K室，實用282方呎，折實價439.4萬元，實呎15582元。至於2房入場單位為1A座1樓D室，2房間隔，實用447方呎，折實價619.9萬元，實呎13868元。

長實執行董事趙國雄形容開價為「北都好靚價」，由於是「北都」首個樓盤，沒有太多資料參考，主要跟隨市價。長實高級營業經理楊桂玲表示，首張價單涵蓋包括特色戶等各種戶型，希望買家買到心頭好，至於「層層疊趣」3房1套複式單位將以招標形式推出。