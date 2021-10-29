據城規會文件顯示，項目共分4期發展，第1至3期將建56幢、21至45幢住宅大廈，建築物高度為主水平基準幾上180米至191米，將提供約1.5萬個住宅單位，包括私宅10,720個及4,280個公營房屋，住宅總樓面約1,119.46萬方呎。

首3期涉1157萬呎樓面

申請人指，擬議發展的平台將採用台階式設計，提供公共交通設施，以及政府、機構或社區設施和其他配套設施，當中包括新設鐵路站的車站大堂、公共交通交匯處、住宅發展附屬的泊車和康樂設施、購物商場、兩間小學、一間中學、4間幼稚園及社會福利設施，涉及樓面約37.14萬方呎。換言之，首3期發展總樓面約1156.6萬方呎。

第4期涉6200伙公營房屋

至於第4期發展，預計提供約6,200個以資助出售房屋單位為主的公營房屋。另港鐵將在小蠔灣增設東涌綫的鐵路站將為擬議發展及毗鄰的潛在發展提供列車服務。

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