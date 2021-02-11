四大分區方面，受北部都會區利好消息帶動，新界兩區樓價企穩，當中新界西CCL Mass報177.05點，按周跌0.35%，繼續高位企穩；新界東CCL Mass報201.40點，按周升0.17%，連升2周共0.44%，連續3周企穩200點水平。

至於市區，港島CCL Mass報191.46點，按周升1.81%，結束2周連跌；九龍CCL Mass報180.59點，按周跌1.46%，連跌7周共4.93%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，新施政報告出台後，本港樓價能否止跌回穩，將於下周公布的CCL開始正式反映。他表示，早前市場預期美國減少買債的利淡消息，CCL三大整體指數曾齊回軟5周；3周前CCL跌0.94%、CCL Mass跌1.22%、CCL(中小型單位)跌1.01%，三大整體指數單周跌幅是近5周最大，反映聯儲局公布快將縮減買債當周的市況，但其後2周樓價跌幅持續收窄，上周CCL跌0.34%、CCL Mass跌0.47%、CCL(中小型單位)跌0.37%。