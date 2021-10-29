料以06年方案發展 涉逾2120伙

據悉，有關發展方案早於2006年獲城規會批出，獲批准建5幢59至62層高商住物業（當中住宅部分為52層至55層高），將提供2,120伙，總樓面約216.33萬方呎。不過，發展商早在今年初遞交修訂方案，住宅部分以不多於7.5倍地積比率作發展，計劃興建5幢62至63層高綜合用途大廈（58至59層為住宅用途、另4層作非住宅用途），建築物高度為主水平基準以上224.55至226.55米，計劃興建5,005個住宅單位，住宅部分涉180.62萬方呎。

總樓面216.33萬呎 近年最大宗補價個案

另非住宅用地部分則以地積比0.937倍作發展，涉22.56萬方呎非住宅用地，當中約10萬方呎休憩用地（包括私人休憩用地7.67萬方呎、及公眾休憩用地2.37萬方呎），並設475個停車位，總樓面面積約203.18萬方呎。

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