新地商場10月生意額年增兩成 加碼推200萬獎賞
文章日期：2021年10月31日 14:50
臨近年底消費旺季，各大商場各出奇謀吸客。新地（0016）旗下15個主要商場，包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、尖沙嘴新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場等，將在11月至12月加碼200萬元冬日消費獎賞，累計總值1500萬元，包括賺取高達1200元優惠券。新地代理執行董事馮秀炎指，在新冠疫情持續受控下，零售市道回暖，政府電子消費券派發近3個月，第二期消費券比首次發放時，更能帶動消費氣氛。
馮秀炎表示，總結2021年10月，新地15個主要商場生意額、人流分別較去年同期升20%及30%，而聖誕等大型節慶即將來臨，商場推出額外優惠獎賞，預料消費氣氛將延續至聖誕，冬日推廣期內人流生意表現將較10月更理想。
她續指，11月1日起將有新一批已登記市民領取第二期消費券，加上冬日聖誕等大型節慶即將來臨，集團旗下15主要商場加碼推出逾200萬元、推出第三浪冬日消費獎上獎，累計總值1500萬元獎賞優惠。上述獎賞包括賺取高達1200元優惠券；每月舉行大抽獎，有機會贏取iPhone、5星酒店Staycation、豪華家庭車等。
此外，商場夥拍逾100個人氣品牌推「冬日感謝月」，逾1000件禮品以低至1元震撼價換購。
按揭計算機