馮秀炎表示，總結2021年10月，新地15個主要商場生意額、人流分別較去年同期升20%及30%，而聖誕等大型節慶即將來臨，商場推出額外優惠獎賞，預料消費氣氛將延續至聖誕，冬日推廣期內人流生意表現將較10月更理想。

她續指，11月1日起將有新一批已登記市民領取第二期消費券，加上冬日聖誕等大型節慶即將來臨，集團旗下15主要商場加碼推出逾200萬元、推出第三浪冬日消費獎上獎，累計總值1500萬元獎賞優惠。上述獎賞包括賺取高達1200元優惠券；每月舉行大抽獎，有機會贏取iPhone、5星酒店Staycation、豪華家庭車等。

此外，商場夥拍逾100個人氣品牌推「冬日感謝月」，逾1000件禮品以低至1元震撼價換購。