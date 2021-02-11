#LYOS加推62伙折實均呎1.56萬 開放式入場費342萬
文章日期：2021年10月31日 15:47
自周五（29日）起收票的長實（1113）元朗洪水橋新盤#LYOS，市傳已收逾1000票。項目今日上載2號價單涉62伙；價單顯示，單位包括49伙標準戶，當中開放式佔9伙、1房及2房各佔20伙；以及13伙地下花園戶，當中開放式佔3伙、1房及2房分別6伙及4伙。
單位實用面積介乎205至483方呎，價單定價393.6萬至839.3萬元、實呎15,842元至21,202元，平均實呎17,994元。維持最高13%折扣，折實價342.43萬元至730.19萬元，折實實呎13,783元至18,446元，折實平均實呎15,655元。對比上周四（28日）的首張價單，88伙折實均呎15,503元，是次高約1%。
入場單位為1A座1樓H室，實用面積205方呎，開放式間隔，價單定價393.6萬元，實呎19200元；折實價342.43萬元，折實實呎16,704元。呎價最低為2B座1樓A室，實用面積482方呎，2房間隔，定價763.6萬元，實呎15,842元；折實價664.33萬元，折實實呎13,783元。
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