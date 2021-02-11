單位實用面積介乎205至483方呎，價單定價393.6萬至839.3萬元、實呎15,842元至21,202元，平均實呎17,994元。維持最高13%折扣，折實價342.43萬元至730.19萬元，折實實呎13,783元至18,446元，折實平均實呎15,655元。對比上周四（28日）的首張價單，88伙折實均呎15,503元，是次高約1%。

入場單位為1A座1樓H室，實用面積205方呎，開放式間隔，價單定價393.6萬元，實呎19200元；折實價342.43萬元，折實實呎16,704元。呎價最低為2B座1樓A室，實用面積482方呎，2房間隔，定價763.6萬元，實呎15,842元；折實價664.33萬元，折實實呎13,783元。