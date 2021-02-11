是次加推單位，實用面積由204至428方呎，戶型包括152伙開放式、143伙1房及17伙2房連儲物室；價單定價400.8萬至995.4萬元、實呎19,647元至25,706元，平均實呎24,452元。維持最高3%樓價折扣，折實價388.8萬元至965.5萬元，折實實呎19,059元至24,935元，折實平均呎價23,719元。

比10月中首張價單312伙，折實均價20,921元，高出13.4%。發展商就指屬原價加推，個別單位由於樓層、景觀及座向不同，而價格有所調整。

3號價單全數312伙，折實後總值約19.4億元，折實後有30伙售價低於500萬元。至於新價單折實價、呎價最低為1座6樓A7室，實用面積204方呎開放式間隔，折實價388.8萬元，折實實呎19,059元。