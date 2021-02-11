海茵加推312伙 折實均呎2.37萬貴首批13%
文章日期：2021年10月31日 20:02
九建（0034）發展的將軍澳新盤海茵莊園，昨日首輪開售438伙，發展商表示，截至今日晚上7時共售出343伙，佔首輪推售量近80%、套現金額逾21億元，當中開放式戶全部售罄。九建隨即於今日加推3號價單，涉及312伙，即合共已推出780伙的價單(3張價單總計)，佔全盤1556伙的逾5成。
是次加推單位，實用面積由204至428方呎，戶型包括152伙開放式、143伙1房及17伙2房連儲物室；價單定價400.8萬至995.4萬元、實呎19,647元至25,706元，平均實呎24,452元。維持最高3%樓價折扣，折實價388.8萬元至965.5萬元，折實實呎19,059元至24,935元，折實平均呎價23,719元。
比10月中首張價單312伙，折實均價20,921元，高出13.4%。發展商就指屬原價加推，個別單位由於樓層、景觀及座向不同，而價格有所調整。
3號價單全數312伙，折實後總值約19.4億元，折實後有30伙售價低於500萬元。至於新價單折實價、呎價最低為1座6樓A7室，實用面積204方呎開放式間隔，折實價388.8萬元，折實實呎19,059元。
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