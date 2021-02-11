樓價方面，將軍澳新都城10月平均實呎為17,064元，比9月的17,960元跌5%，是10月十大屋苑中樓價下跌幅度最多的屋苑。十大屋苑中，只有麗港城、紅磡黃埔花園、映灣園平均實呎在10月有所增長。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新施政報告公布後，後市轉趨明朗，入市氣氛陸續向好，惟颱風兩度襲港，以致上半月成交仍慢，下半月一、二手成交明顯加快。他續指，本周末新盤市場錄逾350宗成交，可見市場入市信心強勁，預計11月十大屋苑周末成交量可重上雙位數。

美聯物業則指，本周末十大屋苑錄10宗成交，較對上周末的12宗，下跌約16.7%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，10月份藍籌屋苑成交顯著回落，主要受新盤連環開售影響，加上二手樓價高位徘徊，令部分準買家入市考慮需時，或轉投一手市場。