至於即供折實價高於600萬元的單位買家，利嘉閣按揭代理亦推出「樓花即供高成數計劃」，為物業提供最高樓價8成的樓花即供按揭，全期息率P減2.5厘，同時可享不少於貸款額0.5%的現金回贈。

利嘉閣地產董事陳大偉表示，根據土地註冊處及利嘉閣地產研究部數字顯示，2021年第三季，元朗區包括洪水橋的整體住宅買賣登記宗數錄得2,287宗，較第二季的1,464宗大增823宗或逾56%，較2020年同期的1,180宗大幅上升1,107宗或升近1倍。成交金額方面，2021年第三季錄得162.8億元，按季急升近60%，比2020年同期的79億元，上升近1.1倍，可見入市買家對區內物業未來發展充滿信心。

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