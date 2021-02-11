#LYOS夥利嘉閣推最高八成即供按揭
文章日期：2021年11月1日 17:51
長實（1113）元朗洪水橋#LYOS開售如箭在弦，最新夥拍利嘉閣推出按揭優惠。利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，利嘉閣按揭代理為#LYOS 推出按揭優惠，提供兩種靈活低息選項，包括「至筍H按優惠」，息率H加1.3厘，上限P減2.75厘（P現為5.25厘），現金回贈1.4%。
至於即供折實價高於600萬元的單位買家，利嘉閣按揭代理亦推出「樓花即供高成數計劃」，為物業提供最高樓價8成的樓花即供按揭，全期息率P減2.5厘，同時可享不少於貸款額0.5%的現金回贈。
利嘉閣地產董事陳大偉表示，根據土地註冊處及利嘉閣地產研究部數字顯示，2021年第三季，元朗區包括洪水橋的整體住宅買賣登記宗數錄得2,287宗，較第二季的1,464宗大增823宗或逾56%，較2020年同期的1,180宗大幅上升1,107宗或升近1倍。成交金額方面，2021年第三季錄得162.8億元，按季急升近60%，比2020年同期的79億元，上升近1.1倍，可見入市買家對區內物業未來發展充滿信心。
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