大圍楓林小館舊址4.2億放售 高四年前購入價四成
文章日期：2021年11月1日 19:44
新世界（0017）大圍站柏傲莊系列預計明年起陸續入伙，周邊人流將大增，有投資者率先放售舖位物業。第一太平戴維斯（香港）指，原為「楓林小館」舊址的大圍村南道41至51號太安樓地下B舖連天井及閣樓B、地下C舖連天井及閣樓C，總建築面積9,991方呎，現以意向價為4.2億元，呎價即約4.2萬元。
物業現租予四個租戶，包括兩家食肆及兩家本地地產代理行，每月租金合共約105萬元，現租約期全部至2024年才屆滿，以意向價計，租金回地即約3厘。第一太平戴維斯香港投資部副資深董事陳汝軒表示，物業鄰近大圍新盤票王柏傲莊，同時位屬沙田商圈，可吸納大圍、沙田以至火炭一帶的高消費人口，加上在未來北部都會區發展策略帶動下，大圍作為新界東龍頭重鎮，必將受惠於住宅發展及人口增長，上述物業的營商前景亦有望進一步提升，潛力可期，投資者絕對不容錯過。資料顯示，上述物業前身為楓林小館，該舖以售賣紅燒乳鴿聞名約半世紀，該店2016年3月結業，至2017年以約3億元售出，現放售價較四年前成交價高約1.2億元或四成。
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