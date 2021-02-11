Wetland Seasons Bay 2期開放式戶折實424萬起 均呎逼1.5萬
文章日期：2021年11月2日 17:03
北部都會區消息落實後，多個新界新盤加快推盤。新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 2期今日開價，首批98伙，開放式入場費423.8萬元，折實均呎14708元，比今年8月項目1期首張價單折實平均呎價13698元高出約7.4%，不過2期首張價單有2成屬特色單位，而1期首批就只設標準單位。
折實均呎貴1期3個月前首批7%
新地副董事總經理雷霆表示，天水圍Wetland Seasons Bay 1期在3周內賣出逾1100伙，屬今年熱賣紅盤之首，認為新一批單位價錢吸引，亦有加價空間。形容2期開售將會「延續盛況」。新地代理總經理胡致遠表示，項目2期首張價單涉及98伙，單位實用面積245至795方呎，涵蓋開放式至四房間隔，即供最高折扣17.5%，折實價423.8萬至1240.46萬元，折實實呎13038元至17841元。折實平均實呎14708元。以定價計，市值約7.6億元。
當中最低售價為1B座2樓C1室，實用267方呎開放式，折實價423.8萬，折實實呎15873元。呎價最低別墅2及3的1樓B室，實用面積773方呎4房間隔，折實價1007.8萬元，折實實呎13038元。項目將於本周四開放示範單位給公眾參觀，同日開始接受登記認購。
另80伙別墅單位周六截標
雷霆補充，今年新盤已錄逾1.4萬宗成交，全年料逾1.6萬宗。明年樓市將繼續看好，加上不少中小型單位明年推出，料有機會創1.8萬宗一手成交的歷史高位，樓價則上升5至10%。
除了推出首張價單外，Wetland Seasons Bay 2期今日同步上載首個銷售安排，推出80伙別墅單位招標，最快本周六（6日）截標。
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