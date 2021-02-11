多相︱MONACO ONE明日開價 首推不少於99伙
文章日期：2021年11月3日 16:30
會德豐地產啟德新盤MONACO ONE推盤如箭在弦，會德豐地產常務董事黃光耀表示， 項目將於明日開價，推出不少於99伙，將設4款付款方式，並為買家提供一按及二按貸款，本周末開示範單位，並同步收票。
MONACO ONE今日再開放連裝修示範單位，單位以2B座28樓B室為藍本，實用面積522方呎，是項目的入門3房間隔。單位向東南，望維港景，採開放式廚房設計。單位以遊艇船艙為設計主軸，仿照船艙內佈置，整體以寶藍及深木色系，亦將大部份牆角改以圓弧形設計，富有地中海風情。值得一提，單位是整個項目惟一一個連裝修出售，至於單位設計及裝修費用約500萬元。
天際特色戶擬短期招標
另外，發展商亦介紹項目惟一一個天際特色戶，位於2B座38樓A室，實用面積1471方呎，連天台面積602方呎及平台面積354方呎，屬4房雙套房間隔，全屋橫窗設有長達25米玻璃幕牆，廳房均享開揚海景。黃光耀指出，這個天際特色戶有機會在短期內招標推售，並有望再創區內呎價新高，他補充，GRAND MONACO天際特色戶，早前以呎價40500元售。
黃光耀指，九倉等持有，由會德豐負責銷售的山頂豪宅MOUNT NICHOLSON，早前推出6伙招標，將於明日截標。他認為近日樓市氣氛向好，料豪宅市場亦會趨活躍。
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