MONACO ONE今日再開放連裝修示範單位，單位以2B座28樓B室為藍本，實用面積522方呎，是項目的入門3房間隔。單位向東南，望維港景，採開放式廚房設計。單位以遊艇船艙為設計主軸，仿照船艙內佈置，整體以寶藍及深木色系，亦將大部份牆角改以圓弧形設計，富有地中海風情。值得一提，單位是整個項目惟一一個連裝修出售，至於單位設計及裝修費用約500萬元。

天際特色戶擬短期招標

另外，發展商亦介紹項目惟一一個天際特色戶，位於2B座38樓A室，實用面積1471方呎，連天台面積602方呎及平台面積354方呎，屬4房雙套房間隔，全屋橫窗設有長達25米玻璃幕牆，廳房均享開揚海景。黃光耀指出，這個天際特色戶有機會在短期內招標推售，並有望再創區內呎價新高，他補充，GRAND MONACO天際特色戶，早前以呎價40500元售。

黃光耀指，九倉等持有，由會德豐負責銷售的山頂豪宅MOUNT NICHOLSON，早前推出6伙招標，將於明日截標。他認為近日樓市氣氛向好，料豪宅市場亦會趨活躍。

其他報道

領凱本月開齋 3房960萬易手

首都套3房926萬沽 5年升六成