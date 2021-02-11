發展局：中環地4份標書未合格 恒地100分奪標
文章日期：2021年11月3日 17:40
中環新海濱三號用地由恒地（0012）以破紀錄的508億元投得，但發展局同時公布，今次招標共接獲6份標書，其中4份標書未達到價格和非價格「雙信封」須同樣合格的基本要求，換而言之，有兩份標書（包括中標者在內 ）在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求，而中標者最終總分較高而勝出。政府會根據早前公布的安排，在完成交易程序後，公布另一份符合要求的標書的資料，包括總評分、出價及設計方案概要。
發展局亦指，政府採取「雙信封制」方式招標，以綜合考慮設計和地價因素。是次「雙信封制」的價格建議和非價格建議的評分比重相同，各佔百分之五十。標書評審委員會按照招標文件的準則評審標書後，最終國基發展有限公司的價格建議和非價格建議的得分均是最高，總分共得100分（在價格建議和非價格建議的個別評審中，表現最好的標書會獲取滿分 ）。
資料顯示，上述地皮早在去年12月推出招標，招標期長達半年，並在今年6月截標，地政總署共收6份標書，大部分為本地「大孖沙」，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地、信置（0083）等，而九倉置業（1997）則伙港鐵（0066）與華懋參與競投，其中港鐵更是自1975年創立以來，首度入標競投政府官地。
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