發展局指，中標的設計方案建議興建三座建築物，建築群外觀旨在突顯香港作為亞洲國際城市的形象，當中最接近海濱的建築物將作多用途之用，另外兩座則作辦公室用途。建築物之間將預留間距以提供多條通風廊及都市窗戶，為發展項目帶來自然通風及自然光。項目將設公眾休憩空間，面積超過招標文件所要求的最少26.9萬方呎。天台將設有一個名為「Horizon Park」的相連平台串連起三座建築物，公眾可在平台上多角度眺望中環景緻和維港景色。平台將以植物營造空中森林，同時提供草坪、緩跑徑及戶外空間予公眾使用。設計方案亦建議串連起中環現有的行人網絡，由內陸一直連接中環海濱及周邊地方，並提供一條行人通道由中環港鐵站接駁至發展項目。

另在完成賣地程序後，中標者須按中標的設計方案擬備總綱發展藍圖，並提交予城規會批准，根據賣地條款，3A和3B用地須分別於2027年12月31日或之前及2032年12月31日或之前完工。

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