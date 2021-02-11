MONACO ONE首批推出99伙，包括1房49伙、2房34伙及3房16伙，實用面積319至671方呎，價單定價860萬至1824.3萬元，實呎24626元至28135元、平均呎價26550元。

項目提供4個付款方法，其中120日現金付款最高直減折扣12%，折實價756.8萬至1605.4萬元，折實實呎21671元至24759元，折實平均呎價23365元。

黃光耀指，比同區新盤有15%折讓。整批單位市值10.7億，折實 9.4億元。

對比同區同系新盤，會德豐今年1、2月推出的MONACO、GRANDE MONACO，首推折實均呎分別22669元、23795元，即MONACO ONE是次開價，分別高約3%、及低約2%。

是次入場單位是2A座3樓G室，實用面積319方呎1房戶，折實價756.8萬元，折實實呎23724元；呎價最低是2A座3樓F室，實用444方呎2房戶，折實價962.2萬，折實實呎21671元。

另外，3房入場單位為2B座3樓A室，實用548方呎，折實價1213.4萬元，折實實呎22142元。

項目首張價單4個付款方法，包括120日現金（最高12%直減折扣）、180日現金（最高12%直減折扣）、360日現金（最高10.5%直減折扣）、建築期最高9.5%直減折扣）。換言之，即供與建築期付款，樓價相差2.5個百分點。