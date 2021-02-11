李家傑續指，項目佔地4.8公頃，將採綠色設計，興建300米長天台公園，提供60個不同項目，包括不同高科技的設施。

恒地聯席主席李家誠指出，香港是世界性金融中心，中環是誇國公司最搶手的落戶地點，相信可為項目帶來良好回報，項目發展將包含傳統國際品牌、嶄新概念，未來亦會引入不同的文化表演，並融入購物消閒元素。

被問及過去4年先後斥資逾740億元投得中環商業地王，會否有借貸壓力，恒地副主席林高演表示，據6月30日中期公布借貸額是20%，目前低息環境下，加上恒地一向有穩定租金收入，並得到母公司恒基兆業支持，提供200億至400億元給恒地都是閒事。

林續指，中環新海濱地皮地價508億元，借貸額30%屬正常，集團可隨即開支票支付地皮全額費用。集團未來派息不變，亦沒有供股壓力。他提到，集團目前是以獨資入標競投項目，若有其他集團有意合作，不排除合作發展。

對項目投資回報方面，林高演表示，目前中環商廈每方呎租金130至190元，若以投資額630億元計，以呎租160元計，回報5厘，以呎租190元計，回報近6厘。

此外，恒地地產策劃(一)部總經理余惠偉表示，而中環郵政總局預計未來將設於第2座的地下及地庫。