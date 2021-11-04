上月11份申預售涉近6600伙 啟德跑道區佔五成半
文章日期：2021年11月4日 19:12
未來啟德跑道區新盤勢推盤浪接浪。地政總署公佈，該署於今年10月接獲11份預售樓花意書新申請，共涉及6599伙，料最少為2008以來、即13年來新高，其中6份均來自啟德跑道區，共涉3650伙，佔上月新增預售樓花單位總數逾五成半，當中包括由中海外（0688）、會德豐、嘉華（0173）聯手發展之啟德跑道區4A區號項目，涉1017伙，屬新申請預售伙數最多的一份樓花申請；會德豐、新世界（0017）和恒地（0012）旗下啟德第4B區3號第2期項目，涉571伙；中海外、恒地、九倉（0004）及嘉華旗下啟德第4A區2號項目共分4期，共涉2062伙。
6份來自啟德跑道區共涉3704伙
其他項目括麗展（0488）旗下九龍恒安街18號項目，並已為項目命名為Bal Residence；及新地旗下大埔優景里項目第2A、B期等，分別涉156、607及688伙。
上月批出3份預售樓花共涉1221伙
至於該署上月批出3份預售樓花同意書，合涉及1221伙住宅單位，包括會德豐啟德NMONACO ONE、長實（1113）洪水橋#LYOS及新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第2期，3盤已分別推出市場。
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