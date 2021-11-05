另「舖王」鄧成波家族持續放售物業，市場消息指出，由鄧氏家族持有的筲箕灣阿公岩村道精雅印刷集團大廈，據悉獲外資基金以逾5億元洽購，以重建後可建面積約16.8萬方呎計，每方呎樓面地價約3000元。市傳買家為黑石集團，但消息未獲確認。

鄧成波家族筲箕灣全幢工廈5億獲洽

翻查資料，鄧氏家族早在2019年向城規會申請放寬地積比率，由原先的12倍增加20%至14.4倍，擬重建為1幢26層高酒店，預計可建樓面約16.8萬方呎，提供約726個酒店房間。鄧氏家族2018年以5.8億元購入，若落實以5億元售出，即持貨3年，帳面蝕約8000萬元或14%。此外，中原（工商舖）商舖部市務經理陳家澧表示，旺角亞皆老街64至70號偉基樓地下C舖現招租，商舖面積約600方呎，意向月租約12萬元，呎租200元。