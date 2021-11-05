據城規會文件顯示，上述申請地點，位於元朗新田練板村丈量約份第99約地段第768號餘段(部分)、第769號餘段(部分)、丈量約份第105約地段第1889A號(部分)和毗連政府土地，地皮面積約183.1萬方呎，申請人BIRKENHEAD PROPERTIES AND INVESTMENTS LIMITED計劃以1.53倍作發展，其中住宅部分以1.5倍作發展，計劃興建29幢7至18層高住宅大廈，提供約4176個住宅單位、涉約230萬方呎。

另外，項目設4.6萬方呎非住宅樓面，擬建4幢2層高建築物，包括1幢作社福設施3幢作會所設施，整個項目總樓面約234.7萬方呎。

申請人表示，將修復不少於地盤面積20%的濕地，即約30萬方呎，作為「自然保育區用地」的濕地修復區，修復濕地的總樓面約59.4萬方呎，有關地皮建議租予養魚戶，以提升濕地生態價值和濕地緩衝區的功能。