另外，A組大手揀樓時段，買家最多可購4伙，至少一伙為地下連花園單位；而B1組買家可購1至2伙，至少購一伙2房；而B2組買家最多可購2伙。

此外，#LYOS 明日亦推出20伙「層層叠趣」花園複式戶招標，招標文件顯示，發展商為招標單位中，選用180日成交期付款之買家，提供最高樓價80%按揭年期3年、定息2厘，買方毋須提供收入證明及毋須通過壓力測試，即俗稱「呼吸PLAN」。另選用建期付款買家，可獲提供最高樓價85%一按或最高樓價三成二按，年期25年，首36個月息口為 P減2.25厘（P為5厘），其後息口為P。

值得注意，早前「長江集團/ 李嘉誠基金會2000萬禮券疫苗接種大抽獎」的得獎者，明日開售可以優先揀樓。