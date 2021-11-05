施政報告出台後首周 CCL結束5周連跌稍微升
文章日期：2021年11月5日 16:45
樓價持續於高位横行之際，具體反映10月11日至17日市況的中原城市領先指數CCL、即特首林鄭月娥公布施政報告後首周，CCL結束5周連跌、單周回穩，最新報186.27點，按周回升0.05%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，9月下旬美國預告減少買債，樓價走勢開始回軟，而10月初施政報告利好樓市，CCL則單周回穩，展望指數很快可找到支持位。
另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報188.41點，按周跌0.19%，連跌6周共2.55%；CCL(中小型單位)報186.54點，按周跌0.15%，連跌6周共2.24%；CCL(大型單位)報184.85點，按周升1.14%，結束5周連跌。
分區方面，受北部都會區概念利好消息帶動，新界兩區樓價持續企穩。新界西CCL Mass報177.16點，按周升0.06%；新界東CCL Mass報200.51點，按周跌0.44%，連續4周企穩200點水平。至於市區，港島CCL Mass報189.68點，按周跌0.93%；九龍CCL Mass報181.21點，按周升0.35%，結束7周連跌。
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