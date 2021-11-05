樓價持續於高位横行之際，具體反映10月11日至17日市況的中原城市領先指數CCL、即特首林鄭月娥公布施政報告後首周，CCL結束5周連跌、單周回穩，最新報186.27點，按周回升0.05%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，9月下旬美國預告減少買債，樓價走勢開始回軟，而10月初施政報告利好樓市，CCL則單周回穩，展望指數很快可找到支持位。