入場價單位為第1A座1樓 C6室，實用面積363方呎，1房連儲物房間隔，以現金付款最高折扣17.5%計，折實價530.34萬元、折實實呎14,610元。

今批單位定價642.84萬至1226.27萬元，實呎15,864至20,604元，折實價530.34萬元1011.67萬元，折實呎價13,088至16,998元。以定價計市值逾4.3億元。

抽出2張價單個別單位比較，樓層之間只相差0.2%樓價，屬原價加推。如1號價單1A座6樓A3室，實用面積366方呎、1房連儲物室，折實價540萬元，折實實呎14,754元。新價單高一層的A3室，面積間隔一樣，折實價541.08萬元，折實實呎14,784元。