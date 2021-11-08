多相|同創在港頭炮「禮著」示位首曝光

同創 (香港) 控股項目總監胡俊豪指示範單位花了約1年時間裝修，費用約3000萬元。他續透露，禮著將先推出位於窩打老道146號之1號及2號屋；1號屋實用同為5183方呎，將設交樓標準簡單裝修，為5房間隔。集團同系窩打老道146A號項目屬禮著3、4號屋，料稍後分開推售。

發展商指禮著定位屬超級豪宅，將密切關注嘉里（0683）緹山成交價。不過，禮著屬內房同創在港首個項目，被問到近前內房風波會否影響買家信心，胡氏指，現時出問題之內房僅得恒大（3333）、佳兆業（1638）等少數，現時情況仍然健康樂觀，不擔心銷情。

翻查資料，同創集團分別在2016年及2017年收購九龍塘窩打老道146號、146A號豪宅項目，分別作價2.02億元及2.43億元。禮著所在之窩打老道146號，佔地7212方呎，可建樓面約12912方呎，平均每方呎樓面地價15,644元。

據了解，同創現時在港項目，包括禮著及觀塘KT One工廈兩個項目，KT One 現時出租率約60%。

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