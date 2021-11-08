上述三個物業原由一個本地家族持有，其中嘉林邊道6A號及毗鄰的聯合道5A號兩個半幢住宅大廈，位處獨立地段，地盤面積共4,885方呎，於1956年落成，並樓高5層，實用面積約5,352平方呎，而聯合道5A實用面積則約7,380方呎。物業位於九龍傳統低至中密度住宅地段，環境清幽，地皮現劃為「住宅(乙類)」用途，可以地積比率5倍重建，更能與毗連地段合併重建產生協同效應。

本地家族連放3物業市值3.75億

另外，土瓜灣上鄉道3號，屬一幢擁有62年樓齡的9層高舊式樓宇，包括地下、1樓、2樓、3樓、4樓、5樓、6樓、7樓及8樓的3 號住宅單位，合共八個住宅單位及一個地鋪。物業的可售面積為4,374方呎，商舖建築面積為566方呎，佔獨立地段的25%。根據馬頭角分區計劃大綱草圖(S/K10/27)，該物業現址劃為「住宅(甲類)」用途，可以地積比率9倍發展商住項目。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，九龍傳統住宅發展區一向擁有較高的重建價值及投資潛力，上述物業均位於交通便利的位置，連接公共交通系統，連同毗鄰地段一起提供龐大的重建潛力，相信深受有意尋求優質投資項目或重建機遇的發展商及投資者的歡迎。

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