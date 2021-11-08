領展將於11月15日至12月31日一連六周推出「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動，顧客只需登記成為領展會員，並於29個指定商場或街市， 即日以電子貨幣消費滿300元或以上，即可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會1次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，即可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會2次。

「終極大抽獎」將於2022年1月5日進行抽獎，並於1月10日公佈抽獎結果，頭獎包括周生生10萬元足金禮券，另外亦有機會贏走尚品5萬元禮券、PanaShop 3萬元禮券、iPhone 13及Dyson風筒等獎品，「終極大抽獎」還設有兩個特別大獎，包括與近期人氣飆升的Mirror排舞導師Rock Sir學跳舞及向香港首位職業西洋拳拳擊手曹星如學打拳。

此外，「即抽即中獎」獎品超過65,000份，包括價值500元、200元及100元的餐飲現金券、氣炸鍋、雙層小電鍋等家用電器及保健食品等，保證大家能夠滿載而歸，齊齊過一個驚喜滿分的聖誕。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

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