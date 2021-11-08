洪水橋新盤#LYOS日前公布銷售安排2號，折實價由352.5萬元起。項目位於洪元路2號，合共提供341伙，預計2023年9月底落成，樓花期約22個月。項目示範單位設於紅磡置富都會9樓，發展商分別提供1房及2房間隔示位予買家參考。

1房新示位曝光

#LYOS於周三次輪銷售前夕，再開放示範單位，發展商今日開放1房連裝修示範單位予傳媒參觀，示位以2B座3樓E室為藍本，實用面積238方呎。單位設有長形玄關，發展商在玄關旁設置層架及工作枱面，放置咖啡機及酒等，可作咖啡角或吧枱之用；為增加單位空間感，發展商把睡房與客廳之間的牆身拆除，改以薄身層架作間隔；房間有足夠空間放置雙人牀及入牆開放式衣櫃；浴室屬設有浴缸，惟屬於「黑廁」。發展商早前已開放兩房示範單位，以1A座3樓M室為藍本，實用面積462方呎。

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