#LYOS周三次輪銷售90伙 明截票
文章日期：2021年11月8日 18:06
長實（1113）洪水橋新盤#LYOS首輪價單連招標累沽213伙，套現約12.5億元。長實高級營業經理楊桂玲表示，本周三次輪公開發售最後72伙分層單位及18伙前庭花園戶，預料次輪銷售成績更理想。項目次輪銷售明天截票，發展商宣布由即日起，參觀示範單位的客戶，可獲贈其中一款#LYOS吉祥物攬枕。
洪水橋新盤#LYOS日前公布銷售安排2號，折實價由352.5萬元起。項目位於洪元路2號，合共提供341伙，預計2023年9月底落成，樓花期約22個月。項目示範單位設於紅磡置富都會9樓，發展商分別提供1房及2房間隔示位予買家參考。
1房新示位曝光
#LYOS於周三次輪銷售前夕，再開放示範單位，發展商今日開放1房連裝修示範單位予傳媒參觀，示位以2B座3樓E室為藍本，實用面積238方呎。單位設有長形玄關，發展商在玄關旁設置層架及工作枱面，放置咖啡機及酒等，可作咖啡角或吧枱之用；為增加單位空間感，發展商把睡房與客廳之間的牆身拆除，改以薄身層架作間隔；房間有足夠空間放置雙人牀及入牆開放式衣櫃；浴室屬設有浴缸，惟屬於「黑廁」。發展商早前已開放兩房示範單位，以1A座3樓M室為藍本，實用面積462方呎。
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