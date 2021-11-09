消費券效應 信和商場營業額返疫情前水平
文章日期：2021年11月9日 16:45
疫情持續緩和，加上特區政府發放消費券效應，商場人流及營業額均見明顯好轉。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，在政府消費券計劃、及連串推廣活動的帶動下，信和集團商場10月份營業額錄得25%、人流15%的按年升幅，已回復至疫情前水平，反映消費氣氛暢旺。
她續指，即將來臨的聖誕節，是餐飲及零售業的黃金檔期，集團旗下商場特別與WeChat Pay HK合作推出獎賞活動；旗下3大商場包括屯門市廣場、奧運站奧海城、荃灣荃新天地，將於11月10日至2022年1月30日，與WeChat Pay HK合作推出「一掃狂賞」獎賞活動，一連3個月每逢10日、20日及30日，S⁺ REWARDS會員只須於信和集團旗下屯門市廣場、奧海城及荃新天地，使用WeChat 應用程式，掃描場內大電視上不定時出現的二維碼，即有機會搶得價值100、50或20元S現金券一張。
此外，集團旗下五大商場現正舉行的「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」活動，將會加推頒獎典禮門票，相信能進一步吸引人流及推高營業額。
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