新地: The YOHO Hub最快月底前獲批預售 隨即開盤
文章日期：2021年11月9日 17:48
受新施政報告提出打造北部都會區的概念剌激下，多個新界新盤均部署出擊。今年主力銷售天水圍Wetland Seasons Bay系列、屯門御海灣II 等新界西北新盤的新地（0016），旗下樓花期長約16個月的元朗站上蓋The YOHO Hub，預售樓花同意書的審批已進最後階段；新地副董事總經理雷霆表示，The YOHO Hub預料最快本月底前獲批預售樓花，隨即開盤。
雷霆表示，新地於元朗發展的住宅版圖至今長達28年，元朗區對外交通亦日益完善，近日更被納入北部都會區版圖，而The YOHO Hub屬集團YOHO系列的壓軸大型項目，相信可吸引區內換樓客，北部都會區的規劃亦使區內新盤看高一線。雷續指，集團一直以市價開盤，近期同系Grand YOHO分層單位成交呎價高見2.3萬元，將為The YOHO Hub開價參考之一。
新地代理總經理陳漢麟補充，整個The YOHO Hub項目分兩期發展，分別提供1030伙及939伙，即合共提供1969個單位。至於現正申請預售、部署稍後出的The YOHO Hub(B期)，由4座組成，戶型由1房起至4房，預計關鍵日期為2023年3月31日。他續指，項目基座有逾10萬方呎商場，連同現有之YOHO MALL I 、YOHO MALL II，商場總面積達100萬方呎。
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