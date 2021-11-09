apm所設有6大聖誕打卡位，包括<罐頭豬 LuLu聖誕華麗大宅>、 <首個罐頭豬 LuLu 3D全息投影互動遊戲>、 <10呎「Chill」巨型罐頭豬 LuLu聖誕樹>、<盲盒及閃卡提取機>、<罐頭豬 LuLu蓋印打卡站>及< 聖誕期間快閃店>，罐頭豬LuLu將穿上華麗聖誕服走入動畫片中，首次透過3D全息投影(Hologram) 及感應技術隨時現身，而顧客只需於推廣期內到apm，以The Point積分或指定電子消費券領取平台（即八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK）消費滿指定金額，有機會換領代幣一個，於盲盒機提取機或閃卡機排apm x 罐頭豬LuLu期間限定別注版聖誕閃卡。

另外，罐頭豬 LuLu聖誕期間限定店，有超過100款的產品，包括罐頭豬 LuLu 文具、襟章及行李貼紙等，更包括全新聖誕系列產品如罐頭豬 LuLu 聖誕小鎮系列盲盒、罐頭豬 LuLu 聖誕彩球異色版，及限量版XL聖誕樹LuLu等。