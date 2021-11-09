價單3號涉及170伙，戶型涵蓋1房至3房，包括83個1房戶、49個2房戶、38個3房戶(其中9個連儲物房)，實用面積319至671方呎，價單定價860.4萬至1969.6萬元；以最高12%直減折扣計算，單位折實價由757.2萬至1733.3萬元、折實呎價22738元至30659元，整批折實均呎24801元，比上一張價單折實均呎24543元高約1%。發展商指，撇除景觀及樓層因素，是次加推加價0.3%，是次170個單位總市值、折實價計17.5億元。

發展商同步上載銷售安排1號，落實於本周六（13日）以價單形式發售341伙，涵蓋1號至3號價單，折實入場費為756.8萬元，首輪推售單位折實均呎為24359元。首批推出招標之特色戶為項目唯一1伙天際平台特色單位，招標日期由本周五（12日）起至年底。