領展同時宣布以58.2億元購入位於香港的兩幢停車場╱汽車服務中心及倉庫大廈，收購價較該等物業於2021年10月22日的估值總額60.81 億元折讓4.3%。賣家為Jardine Matheson集團(怡和)之成員，兩幢物業將全部出租予在香港獨家代理平治汽車的汽車經銷商仁孚行。

領展將同時與租戶就目標物業訂立租約，由成交翌日起計為期五年（就柴灣物業而言，現有租約將於2022年6月30日屆滿），並附帶可由租戶行使之三次續租權，以重續連續以三年為期限的租約。根據柴灣物業租約，租金將為每月7,313,854元直至2022年6月30日，自2022年7月1日起則為每月7,935,000元，而根據紅磡物業租約，首年租金為每月7,962,000元，惟於每份租約期限內每年遞增4%，於成交翌日之每個周年日生效。

筆者作一粗略計算，領展購入這兩幅物業的起始租金回報率約3.15厘，不過每年可加租4%，在複利效應下，租金回報率會持續改善，相較一般小業主買人住宅收租，現租金回報率約2厘左右，還隨時要付辣招稅呢。

陸振球

明報投資及地產版主編