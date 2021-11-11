美聯統計: 港人查詢海外置業英國佔75% 年輕化成趨勢
文章日期：2021年11月11日 15:18
受國際形勢及經濟前景等因素影響，香港人於海外置業成新趨勢；美聯環球發表統計報告指，在英國置業成為香港人查詢海外置業的首位，佔比75%，當中以倫敦佔7成，而曼徹斯特、伯明翰等地的查詢亦明顯上升。
美聯集團助理董事（企業拓展）梁柏基指，為更準確反映環球樓市形勢，美聯環球樓價指數新增曼徹斯特、伯明翰兩地的樓價指數，統計城市數目由原本14個增至16個。他續指，受惠英國BNO移民、放寬物業印花稅等措施，據美聯統計，今年該行接獲的查詢中，以英國置業佔比最高、佔75%，其中倫敦佔70%、曼徹斯特佔20%、伯明翰佔5%。
梁指出，近期選擇海外置業的港人，有部份由移民方向改為投資，比較心儀當地樓價10萬至20萬元英鎊的物業(折合港幣約110萬至220萬元)，並以2房單位為主。
另外，他留意到近年海外置業人士有年輕化趨勢，亦有部份年青人在當地讀書或工作，透過該行查詢租務事宜。
其次，最新推出避風港政策的澳洲亦佔22%。反映港人海外置業取向，與當地投資或移民政策息息相關。梁柏基預期，隨着明年澳洲避風港政策相關細節進一步落實，預計選擇在當地置業的港人會更多。同時，該行預期明年環球樓價升幅約7%。
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