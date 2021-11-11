長實部署明年推四個全新盤 涉3000伙
文章日期：2021年11月11日 16:28
近日主力銷售洪水橋#LYOS、並錄理想銷情的長實（1113），集團執行董事趙國雄表示，集團除滿意#LYOS銷情外，正部署明年推出油塘東源街5及8號、與新地（0016）合作之屯門小秀村項目、以及與港鐵（0066）合作之黃竹坑站港島南岸3期，合共3個全新大型住宅；同時亦會推出半山21 BORRETT ROAD第2期，上述4盤合共涉約3000伙。
趙國雄認為，今年新盤銷情表現穩定，預計新界西北一帶樓價短期內維持低水，主要是因為基建發展尚未成熟，惟北部都會區概念下，該區發展潛力大。
對近日豪宅熾熱，九倉（0004）及南豐旗下山頂 MOUNT NICHOLSON，有分層戶以實呎逾14萬元成交，取代長實旗下21 BORRETT ROAD，於今年初創下之「亞洲樓王」紀錄；被問及長實計劃明年推出21 BORRETT ROAD第2期，能否重奪「亞洲樓王」寶座？趙國雄回應指：「豪宅畢竟只是一少撮買家，買家都係睇(物業)質素，唔係話推就賣到，急唔嚟。」
至於投地方面，中環海濱地王早前由恒地（0012）以508億元投得，趙國雄認為成交價公道，地皮屬「靚地」，惟集團亦有考慮到該項目發展期長、投資額大等問題。
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