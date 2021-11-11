趙國雄認為，今年新盤銷情表現穩定，預計新界西北一帶樓價短期內維持低水，主要是因為基建發展尚未成熟，惟北部都會區概念下，該區發展潛力大。

對近日豪宅熾熱，九倉（0004）及南豐旗下山頂 MOUNT NICHOLSON，有分層戶以實呎逾14萬元成交，取代長實旗下21 BORRETT ROAD，於今年初創下之「亞洲樓王」紀錄；被問及長實計劃明年推出21 BORRETT ROAD第2期，能否重奪「亞洲樓王」寶座？趙國雄回應指：「豪宅畢竟只是一少撮買家，買家都係睇(物業)質素，唔係話推就賣到，急唔嚟。」

至於投地方面，中環海濱地王早前由恒地（0012）以508億元投得，趙國雄認為成交價公道，地皮屬「靚地」，惟集團亦有考慮到該項目發展期長、投資額大等問題。