KENNEDY 38首推70伙折實均呎2.68萬 稍低同區二手價
文章日期：2021年11月11日 16:55
近日部署三盤齊發的新地（0016），旗下樓花期長約15個月的西區堅尼地城新盤 KENNEDY 38，今日上載首張價單；新地副董事總經理雷霆表示，項目首推單位涉70伙，折實均呎26888元，比附近二手屋苑如IMPERIAL KENNEDY、浚峰近期成交實呎約2.8至2.9萬元，低5%至8%。
雷霆認為，項目鄰近港鐵站，適合投資及自用，加上近日投資市場波動，相信投資者有見物業回報率佳，將重返物業市場。
新地代理副總經理唐錦江表示，KENNEDY 38首張價單提供70伙，實用面積229至299方呎，戶型包括47伙1房單位、23伙開放式單位，是次提供即供、建築期付款兩種付款方法，前者最高折扣直減樓價10%，折實價618.3萬至827.01萬元，折實實呎25117元至29956元，折實後有60伙低於800萬元，折實價計整批單位市值5.3億元。
首批入場單位為3樓H室，屬實用面積229方呎開放式戶、折實618.3萬、折實實呎2.7萬元；呎價最低是3樓G室，實用面積292方呎1房，折實價733.41萬元、折實實呎25117元。
項目將於周五起向公眾開放設於銅鑼灣的示範單位，周六起收票。
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