雷霆認為，項目鄰近港鐵站，適合投資及自用，加上近日投資市場波動，相信投資者有見物業回報率佳，將重返物業市場。

新地代理副總經理唐錦江表示，KENNEDY 38首張價單提供70伙，實用面積229至299方呎，戶型包括47伙1房單位、23伙開放式單位，是次提供即供、建築期付款兩種付款方法，前者最高折扣直減樓價10%，折實價618.3萬至827.01萬元，折實實呎25117元至29956元，折實後有60伙低於800萬元，折實價計整批單位市值5.3億元。

首批入場單位為3樓H室，屬實用面積229方呎開放式戶、折實618.3萬、折實實呎2.7萬元；呎價最低是3樓G室，實用面積292方呎1房，折實價733.41萬元、折實實呎25117元。

項目將於周五起向公眾開放設於銅鑼灣的示範單位，周六起收票。