會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，項目自上周六(11月6日)接受認購登記以來，已接獲逾4800張入票，以首輪賣341伙計超額13倍，當中近50%入票人士來自九龍、另25%來自港島，25%客來自新界，而且不乏MONACO系列的向隅客。另外，會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘指，會德豐地產負責銷售𡊚山頂MOUNT NICHOLSON，其頂層單位(Penthouse)擬本月中開放予貴賓預約參觀，暫獲50多組買家有興趣參觀。

另中原按揭為MONACO ONE買家提供按揭計劃，選擇一為全期按息H加1.3%，以11月11日1個月拆息0.07%計，實際息率1.37%，另現金回贈1.4%，按揭期最長30年。選擇二為最高可借樓價80% ，全期息率P減2.75% (P為5.25%、實際息率2.5%)，現金回贈1%，按揭年期長達30年。