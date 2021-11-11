海之戀商場餐廳佔比較一般商場為多，黃思行認為，在疫情下市民喜歡外出用饍「打卡」，海之戀商場位於海濱有地利優勢，海景餐廳有助吸引人流。另日本超市DON DON DONKI屬該商場之招牌商店，近日更開放全球首間DON DON DONKI迴轉壽司店。

黃續指，DON DON DONKI開業至今近兩年，為商場吸引不少人流，近期亦承租額外1萬方呎樓面，由原本5萬方呎增至6萬方呎，成為全港最大的DON DON DONKI。

此外，長實亦成功引入維多利亞（海之戀）國際幼稚園暨幼兒園，將為該機構首間位於新界區的幼稚園，預計2022年9月投入服務。黃思行指，慶幸疫情期間未有太多租戶退租，商場開業至今僅兩年，集團現時仍未着手與租戶商議租金，預計未來會按個別行業上調租金。長實短期內希望先做好推廣，預計11月初至農曆新年進行推廣，涉資共2000萬元，包括購物優惠、節日佈置及廣告等。