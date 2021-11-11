長實海之戀商場目標每月2000萬租金收入
文章日期：2021年11月11日 16:05
長實（1113）旗下荃灣海之戀商場開業近兩年，至近日正式開幕。長實地產投資董事黃思行表示，受惠新冠疫情好轉、屯馬線全線通車，商場人流增加，近月商場全數商舖已全數出租，涉及約40%餐廳、20%零售業及40%生活配套服務。她指出，租戶平均呎租由50元至400元不等，目標每月租金收入2000萬元。
海之戀商場餐廳佔比較一般商場為多，黃思行認為，在疫情下市民喜歡外出用饍「打卡」，海之戀商場位於海濱有地利優勢，海景餐廳有助吸引人流。另日本超市DON DON DONKI屬該商場之招牌商店，近日更開放全球首間DON DON DONKI迴轉壽司店。
黃續指，DON DON DONKI開業至今近兩年，為商場吸引不少人流，近期亦承租額外1萬方呎樓面，由原本5萬方呎增至6萬方呎，成為全港最大的DON DON DONKI。
此外，長實亦成功引入維多利亞（海之戀）國際幼稚園暨幼兒園，將為該機構首間位於新界區的幼稚園，預計2022年9月投入服務。黃思行指，慶幸疫情期間未有太多租戶退租，商場開業至今僅兩年，集團現時仍未着手與租戶商議租金，預計未來會按個別行業上調租金。長實短期內希望先做好推廣，預計11月初至農曆新年進行推廣，涉資共2000萬元，包括購物優惠、節日佈置及廣告等。
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