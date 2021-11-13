上述舖位為海富中心地下1至41號舖，總面積共15,603方呎。資料顯示，舖位今年中由MHK Restaurants Limited（前稱Mcdonald's Restaurants（Hong Kong）Limited）續約，最新月租79萬元，折合呎租約51元。

值得留意的是，該舖位以往簽訂租約，租期均為三年，但今次續租的租約，租期至2027年中、為期長達6年。

租期長達6年至2027年完結

翻查資料，麥當勞早於2006年以月租65萬元租用上述舖位，並於2009年、2012年、2015年及2018年相繼續租，當中2018年、即反修例事件爆發前，當時租金曾高達166.5萬元、高峰期呎租達106.7元。換言之，該舖最新月租，較三年前高峰位大跌53%，並與2009年時租金78萬元水平相若。

近期成「鏡粉」打卡拍照勝地

今次續租的麥當勞，除鄰近多幢商業大廈，令其成為區內打工仔「飯堂」之一外，亦因鄰近政府總部，在2014年佔領中環、2019年反修例事件期間，成為不少市民及傳媒的落腳點。

直至近日，麥當勞邀請人氣男團MIRROR出任代言人，海富中心麥當勞化身成MIRROR期間限定主題店，令該店再一次成為熱點，吸引大量「鏡粉」到場打卡留影。

另一邊廂，市場連環錄得劏舖蝕讓個案。資料顯示，銅鑼灣銅鑼坊2樓單號舖，面積96方呎，上月以112萬元售出、呎價約11,667元；原業主2005年以323萬元購入，持貨16年，帳面勁蝕211萬元或65%。

銅鑼灣旺角劏舖連錄蝕讓成交

此外，旺角星際城市2樓雙號舖，面積約272方呎，新近以410萬元售出、呎價約1.5萬元；原業主1997年初以約435萬元購入，帳面仍要蝕約25萬元或5.7%。

不過，部分去年「撈底」的投資者，趁機沽售「劏舖」獲利；市場消息稱，銅鑼灣怡和街銅鑼灣地帶1樓單號面積約244方呎舖位，新近以約800萬元易手、呎價近3.3萬元。資料顯示，上述舖位2013年拆售時曾以約1874萬元售出，去年9月以500萬元易手，當時賣方勁蝕1374萬元或73%，而去年入市之業主，持貨逾一年後沽貨，帳面賺300萬元或六成。