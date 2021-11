預計明年中入伙的永泰(0369)屯門青山公路OMA by the sea,新近錄得本月首宗一手成交。市場消息指,單位為OMA by the sea 第1座6樓B2室,實用面積619方呎、屬3房2廁間隔,最新以858.3萬元成交,實呎13,866元。上述成交以成交紀錄冊資料為準。