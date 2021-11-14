新地代理總經理胡致遠表示，項目第2期迄今累售301伙，當中300伙以價單形式售出，1伙以招標形式售出。至於昨日第二輪銷售的客源分布方面，約55%的客源來自屯門、元朗及天水圍；約15%來自新界其他地區；約23%來自九龍；約7%則來自港島。

至於第2期已售出單位中，最高成交價單位為別墅RV3的5至6樓B室，成交價1833.7萬元；最高呎價單位為第1B座10樓C1室，呎價19,463元。此外，第2期售出單位中，有逾10伙的成交價均高逾1000萬元。項目亦錄2至3組買家購入2間單位，涉資約1200萬元。項目平均成交實呎近1.6萬元。

胡致遠補充，Wetland Seasons Bay第3期提供的384伙，設有分層住宅、別墅及洋房。