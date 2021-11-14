Wetland Seasons Bay 3期提供384伙 擬明年首季現樓推
文章日期：2021年11月14日 17:45
新地（0016）繼續加快旗下新盤推售步伐，其中天水圍Wetland Seasons Bay 第2期本月內經過兩輪銷售，已累沽逾300伙，現部署明年首季現樓推出項目第3期，涉及384伙。季，以現樓形式推售Wetland Seasons Bay第3期。新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay第2期銷情盛況延續，以價單形式發售的單位全數沽清，兩輪推售合共售逾300伙，為集團套現逾20億元。為滿足向隅客的需求，集團計劃明年第一季，以現樓形式推售Wetland Seasons Bay第3期。
新地代理總經理胡致遠表示，項目第2期迄今累售301伙，當中300伙以價單形式售出，1伙以招標形式售出。至於昨日第二輪銷售的客源分布方面，約55%的客源來自屯門、元朗及天水圍；約15%來自新界其他地區；約23%來自九龍；約7%則來自港島。
至於第2期已售出單位中，最高成交價單位為別墅RV3的5至6樓B室，成交價1833.7萬元；最高呎價單位為第1B座10樓C1室，呎價19,463元。此外，第2期售出單位中，有逾10伙的成交價均高逾1000萬元。項目亦錄2至3組買家購入2間單位，涉資約1200萬元。項目平均成交實呎近1.6萬元。
胡致遠補充，Wetland Seasons Bay第3期提供的384伙，設有分層住宅、別墅及洋房。
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