龍駒道新盤命名緹外 巨無霸洋房達1.17萬呎 設5間每間40呎工人房
文章日期：2021年11月16日 16:14
繼九龍半山龍駒道9號緹山之後，嘉里（0683）發展的同系列龍駒道3號超級豪宅項目登場，最新上載樓書，項目命名為「緹外」（MONT VERRA）。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，緹外位處龍駒道3號，毗連同系項目緹山，可飽覧九龍半島及港島景色。
九龍區內最大屋苑式洋房
項目僅提供64伙，包括3座院墅以及61間分層大宅。3座矜罕院墅實用面積介乎11,382方呎至11,692方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。項目的分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。湯耀宗補充，緹外已經獲得滿意紙， 示範單位之裝修工程進度亦接近完成，項目快將推出。
每座洋房設逾萬呎花園
當中，最大為院墅C，實用面積見11,692方呎，料為九龍區最大屋苑式洋房。樓高2層，地下為客飯大廳、廚房、影院區及宴會廳所在；當中工人房設有5間，每間約40方呎，為現時市場上超級豪宅罕見的間隔。室內就設有私人游泳池、1.5萬方呎花園。1樓就設有4間套房，以及健身室及家庭廳。主人套房分男女主人衣帽室，亦設有書房。
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