文靜芝：出租率達95% 個別舖營業額增五成

隨啟德新盤陸續入伙，及東九龍商業區發展日漸成熟，Mega Box今年引入室內設計公司及食肆等近20間新商戶，吸納區域客源。文靜芝指，商場今年年輕客消費增加，會引入更多潮流商舖及食肆，希望吸納更多年輕客源。

Mega Box今年聖誕推出哈利波特主題活動，設打卡裝置、主題店及遊戲區。文靜芝透露，聖誕裝飾及活動開支較去年上升約1成，希望營造歐洲聖誕氣氛，刺激市民消費意欲，預期聖誕期間人均消費可達1700元。對於明年市況，文靜芝表示樂觀，惟實際需視乎政府通關進度，及放寬防疫政策等因素。

Mega Box今年聖誕推出哈利波特主題活動，設打卡裝置、遊戲區及主題店。哈利波特大型打卡裝置位於商場L5中庭，設6大打卡位；遊戲區設於L9；至於主題店設於地下中庭。另市民於11月18日起於商場消費滿1000或以上即可換領哈利波特精品，送完即止。

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