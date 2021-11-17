Mega Box聖誕前後人流及消費額料升兩成
文章日期：2021年11月17日 16:53
疫情回穩及政府消費劵帶動下，嘉里（0683）旗下九龍灣商場Mega Box，該商場高級總監文靜芝表示，Mega Box出租率達95%，個別商舖營業額按年錄30%至50%增長。文又預期，聖誕前後Mega Box整體人流及營業額將有約20%升幅，今年市道復蘇，料明年將隨市道變化加租。
文靜芝：出租率達95% 個別舖營業額增五成
隨啟德新盤陸續入伙，及東九龍商業區發展日漸成熟，Mega Box今年引入室內設計公司及食肆等近20間新商戶，吸納區域客源。文靜芝指，商場今年年輕客消費增加，會引入更多潮流商舖及食肆，希望吸納更多年輕客源。
Mega Box今年聖誕推出哈利波特主題活動，設打卡裝置、主題店及遊戲區。文靜芝透露，聖誕裝飾及活動開支較去年上升約1成，希望營造歐洲聖誕氣氛，刺激市民消費意欲，預期聖誕期間人均消費可達1700元。對於明年市況，文靜芝表示樂觀，惟實際需視乎政府通關進度，及放寬防疫政策等因素。
Mega Box今年聖誕推出哈利波特主題活動，設打卡裝置、遊戲區及主題店。哈利波特大型打卡裝置位於商場L5中庭，設6大打卡位；遊戲區設於L9；至於主題店設於地下中庭。另市民於11月18日起於商場消費滿1000或以上即可換領哈利波特精品，送完即止。
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