星凱．堤岸擬下月招標特色戶 夥中原推租務優惠
文章日期：2021年11月17日 17:08
中洲置業旗下火炭新盤星凱．堤岸，現累售815伙，佔推售單位約71%，平均實呎20,225元，套現金額超過80億元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目擬於下月推出特色戶招標，目標在今年內再賣出100伙單位。他又指，項目日前推出「75超輕鬆按揭付款計劃」，現時已收到逾百名準買家查詢。楊聰永表示，集團將保留約200伙單位作長線收租之用，預計呎租可達50元以上。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告公布後，大市明朗化，本港疫情持續穩定，通關有望，買家普遍入市心態相當正面，近日市場焦點聚於一手新盤，交投熾熱，本月至今已錄約1300宗一手成交，較上月同期升約2.5倍，估計本月全月一手成交量可達2300宗，有機會創一年按月新高，現時部份向隅客亦開始回流二手市場，帶動二手交投，一二手皆旺。
另外，中原地產為項目買家推出租務管理服務，中原地產高級資深營業董事麥成輝表示，即日至12月17日，經中原地產購入星凱．堤岸，並於入伙後經中原地產成功租出單位，可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，名額3個，以1房單位租金約15,000元計算，租務管理服務總值約32,400元，若以3房單位租金約30,000元計算，是次送出租務管理服務總值約54,000元，優惠先到先得，送完即止。
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