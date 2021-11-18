至於標準戶實用介乎320方呎至771方呎，最細標準單位見於21樓E室，實用面積320方呎，1房間隔。

據樓書「有關資料」顯示，項目1樓以下外牆設有燈箱告牌，有機會於夜間開放，或對低層單位構影響。另外，項目所有配開放式廚房之單位均不設煤氣供應（即3至36樓之B、E、G、H、J、K室）。

針對開放式廚房單位，項目設有消防安全管理計劃；根據公契及管理協議，項目管理人會帶同或不帶同儀器或物料，在任何預先合理通知之時間內，進入任何設有開放式廚房的住宅單位，以進行定期測試、保養、重置或修復其消防裝置，或檢查消防裝置是否符合公契及管理協議規定，有關費用須由相關業主支付。項目前身為九龍灣淘大工業村1座，2016年6月曾發生迷你倉四級大火，導致兩消防員殉職。