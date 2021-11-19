據城規會文件顯示，申請地點位沙田市地段第2至4號、6至10號、17號A分段、17號餘段、61至70號及221號及丈量約份第176約地段第750號餘段及增批部分、及毗連政府土地用地，以及一幅位於山美街的政府土地（穗輝工廠大廈對面），毗鄰為現正推售、中洲置業發展的樓花新盤星凱．堤岸。申請人擬由「工業」地帶改劃為「住宅（戊類）」、「政府、機構或社區」、「休憩用地」地帶及為顯示「道路」的地方，以作住宅、學校及小巴/巴士站發展。

資料顯示，項目擬以地積比率5.5倍作發展，計劃興建24座28至38層住宅樓宇（包括1 層零售商店、1層住宅大堂和兩層地庫），擬分3期發展，提供4,706伙，總樓面面積約286.12萬方呎。

發展計劃亦建議，在即將被清拆的火炭(東)熟食市場現址，擬建一所24間教室的小學（最高樓高8層）以滿足火炭社區日後的教育需要，其他社會福利社區設施會在有需要時安置在個別住宅發展項目中。

申請人指，擬議改劃方案旨在向城規會申請將東火炭由目前的工業區重新塑造為住宅區，透過進行重建或改建逐步淘汰現有的工業用途，並促進住宅發展。

其他報道

流浮山農地1.85億沽 呎價782元

會德豐今年在港賣樓收益318億 破集團紀錄

溱柏開放式戶呎售1.56萬 8年升值近七成

「舖王」家族成員6180萬沽紅磡舊樓 5年帳賺五成