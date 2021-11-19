踏入年底，本港樓價再次逐步向上；具體反映10月25日至31日成交市況的中原城市領先指數CCL，最新報188.34點，按周升1.22%，升幅屬過去約7個月（29周）以來最大；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass最新報190.35點，按周升1.22%；CCL（中小型單位）報188.29點，按周升1.08%，兩者升幅均為16周即約4個月以來最大，兼齊終止7周連跌。