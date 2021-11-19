CCL報188.34點按周升1.22% 升幅為7個月以來最大
文章日期：2021年11月19日 16:25
踏入年底，本港樓價再次逐步向上；具體反映10月25日至31日成交市況的中原城市領先指數CCL，最新報188.34點，按周升1.22%，升幅屬過去約7個月（29周）以來最大；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass最新報190.35點，按周升1.22%；CCL（中小型單位）報188.29點，按周升1.08%，兩者升幅均為16周即約4個月以來最大，兼齊終止7周連跌。
至於CCL（大型單位）報188.62點，按周升1.97%，升幅26周以來最大，連升3周共3.20%。
中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL四大整體指數齊單周顯著反彈，樓價有止跌回穩的跡象。展望樓價短期內找到支持，並於高位企穩。
四大分區方面，本周二升二跌；早前新施政報告利好新界兩區樓價率先企穩，今周港島、九龍市區樓價出現明顯反彈，當中港島CCL Mass報195.73點，按周升4.76%，升幅124周即約31個月以來最大，結束2周連跌；九龍CCL Mass報182.19點，按周升0.55%，升幅10周以來最大。
另新界西CCL Mass報178.09點，按周跌0.08%，結束2周連升，但指數仍為歷史第4高；新界東CCL Mass報199.28點，按周跌0.98%，新界兩區樓價輕微回軟，但受惠於北部都會區概念消息，新界西CCL Mass近5周持續於177點以上高位企穩，新界東CCL Mass連續6周企穩200點水平。
按揭計算機