四個項目覆蓋兩個相鄰的地盤，分別為鴻福街/啟明街及榮光街/啟明街，總地盤面積為58535方呎，預計最高可建樓面約52.68萬方呎。成功取得該發展項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。

恒地9月逾81億奪市建局庇利街項目

資料顯示，該小區內首個重建項目，為今年9月由恒地（0012）以81.89億元中標的庇利街/榮光街項目，以可建樓面71.75萬方呎計，每方呎樓面地價11,414元，較市場估值下限1.3萬元低約12%，預計提供1150伙住宅單位，成為近7年或最大型市建局商住項目。而現正進行招標的鴻福街 / 銀漢街項目，可建樓面則約44.4萬方呎，連同今次推出招意向的4個項目，合共可建樓面達167.8萬方呎。