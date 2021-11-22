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啟朗苑兩月呎價大升五成 辣稅盤不足3年升逾1倍

文章日期：2021年11月22日 19:18

啟德新發展區首個居屋項目、於2019年入伙的啟朗苑，剛錄得低層1房單位成交，實呎逾1.45萬元，不但較9月份該屋苑首宗成交呎價急升近五成，以呎價更榮登東九新居屋王寶座。原業主持貨不足3年，辣稅貨帳面勁升逾1倍。

未補價552萬 呎價1.45萬成東九居屋王

富誠地產助理分行經理謝婉玲表示，啟朗苑A座低層4室，實用面積380方呎，1房間隔，以552萬元未補價成交，實呎14526元，屬該屋苑入伙以來第2宗成交。原業主2019年4月以261萬元向房委會一手購入，持貨僅約2年，帳面獲利約291萬元或1.1倍。

翻查資料，啟朗苑首宗未補價成交於今年9月錄得，該單位同為A座低層4室，實用面積及間隔與是次成交相同，當時成交價為370萬元，實呎僅9737元，而是次同類單位較舊有紀錄作價高182萬元或約近五成。

啟朗苑沐安街18號，毗鄰私樓群、附近有樓高兩層之民生商場，距離啟德站約4分鐘步程。謝婉玲指，啟朗苑附近配套可與私樓「睇齊」，預料未來未補價呎價可穩守1.5萬元水平；現時該屋苑有1個低層3房單位放盤，實用471方呎，未補價叫價700萬元，每呎叫價14862元。

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